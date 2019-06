Täter schlug Scheibe ein : Geräte aus Baustellen-Lkw gestohlen

Aus einem in Homburg geparkten Lastwagen sind elektronische Geräte gestohlen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Dienstag, 4. Juni, 17 Uhr, und Mittwoch, 5. Juni, 5.45 Uhr, die Seitenscheibe eines Baustellenfahrzeuges eingeworfen oder eingeschlagen. Aus dem weißen Lastwagen mit St.Ingberter-Nummernschildern entwendete er anschließend mehrere elektronische Geräte, teilte die Polizei in Homburg weiter mit.

Der Lkw war in der Saarbrücker Straße in Homburg in Höhe der Tankstelle abgestellt.