Mehrere Fälle in Homburg : Wohnwagen von Firmengelände gestohlen

Von einem Firmengelände in Wörschweiler wurde erneut ein Wohnanhänger gestohlen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wörschweiler Erst durchtrennten sie zwei Zäune und gelangten so auf das Gelände einer Firma in der Bierbacher Straße in Wörschweiler. Dort stahlen bislang unbekannte Täter dann einen weißen Wohnwagenanhänger, Marke „Fendt“, mit Homburger Nummernschildern.

Dieser sei, teilt es die Polizei weiter mit, zusätzlich mit einem eines Deichselschloss gesichert gewesen. Passiert sei das Ganze zwischen Freitag, 27. September, 15.30 Uhr, und Montag, 30. September, 6.20 Uhr.

Der Diebstahl ist kein Einzelfall. Die Polizei meldete in den vergangenen Monaten weitere Vorfälle. Bereits im Juli war von dem Firmengelände ein neuwertiger Wohnwagen entwendet worden. Später war dieser dann aufgebrochen und durchwühlt auf einem Rastplatz an der Autobahn A 8 von Polizeibeamten wieder gefunden worden.

Und bereits im Juni war ein Wohnwagen vom Gelände einer im Homburger Industriegebiet „Am Zunderbaum“ ansässigen Firma von Dieben abtransportiert worden.