Traditionsmagazin nun in neuem Gewand : Zeitschrift „Saarpfalz“ erscheint wieder

Homburg/St Ingbert Die vor fast 40 Jahren ins Leben gerufene Kreis-Zeitschrift „Saarpfalz“ ist wieder da – mit einigen Änderungen: nicht nur in Sachen Chefredakteur, Namen und Erscheidungsrhythmus, sondern auch bei den Inhalten.

Im Rahmen einer Neustrukturierung des Kulturmanagements des Saarpfalz-Kreises im letzten Winter fiel dem neuen Kulturreferenten Andreas Stinsky auch die Aufgabe des Chefredakteurs der Zeitschrift zu. Die Zeit, in der die Zeitschrift ruhte, wurde genutzt, um sie bei ihrem Wiedererscheinen in einem größeren Format und mit neuer Gliederung den Lesern präsentieren zu können, schildert der Kreis weiter.

Sie erscheint nun in einem gut lesbaren DIN A4-Format, in Farbe und mit einem Themenpanorama, das neben den Hauptbeiträgen auch Rubriken wie „Unsere Partnerregionen“, „Aktuelles“ und „Ausstellungen“ beinhaltet. Auch der Titel wurde leicht abgewandelt. Sie heißt ab sofort „Saarpfalz – Zeitschrift für Geschichte und Regionalkultur“. Um die einzelnen Ausgaben aufwendiger gestalten und im Rahmen des Kulturmanagements des Kreises insgesamt mehr Aufgaben abdecken zu können, würden pro Jahr statt bislang vier nur noch zwei Ausgaben erscheinen. Sie seien mit rund 60 Seiten und größerem Format dafür umfassender.

„Die Zeitschrift hat sich über die Jahre ihren Platz im Reigen der verschiedensten Publikationen des Kreises erarbeitet. Inhaltlich wird sie sich den vielen Themenfeldern, die der Kreis abdeckt, widmen. Wir werden zukünftig auch Veröffentlichungen aus unseren Partnerregionen berücksichtigen, mit denen wir uns stärker zusammenschließen wollen, um Europa an der Basis noch stärker zu leben als dies bisher der Fall war. Diese Arbeit wollen wir natürlich auch in einem angemessenen Rahmen dokumentieren und darüber berichten, ohne dass die lokalen Themen zu kurz kommen“, so Landrat Theophil Gallo, „Dr. Stinsky danke ich an der Stelle besonders für seine ebenso kreativen und innovativen Akzentuierungen.“