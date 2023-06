Das war die Woche in Homburg Die Kelten waren nun mal vornehm

Wenn man Knochen von längst verblichenen Frauen findet, steht nie dabei, wie sie wirklich hießen. Dafür bekommen die Knochen immer sehr respektvolle Namen wie „Dame“ oder „Prinzessin“. Wie die geheimnisvolle „Schamanin von Bad Dürrenberg“, die an einem verformten Halswirbelknochen litt, was ihr – so die Vermutung – ein Abtauchen in fremde Welten ermöglichte. Auch die Fürstin von Reinheim, die viele wertvolle Grabbeigaben bekam, ist namenlos, aber immerhin Fürstin. Nun ist die Dame von Schengen in Reinheim zu Besuch, sie tourt sozusagen namenlos durch die Großregion und bereichert gerade den Saarpfalz-Kreis mit ihrer Anwesenheit.

03.06.2023, 08:00 Uhr

