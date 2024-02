Das war die Woche in Homburg Der Streik hat auch seine guten Seiten

Wer Ende Januar mit dem Zug zum Flughafen will und sich dabei noch den Arm bricht, hat wirklich Pech gehabt. Kurzum, in der Streiksaison sollte man zu Hause bleiben und froh sein, dass im Supermarktregal noch Produkte stehen, mit denen man die Streiktage besser herumkriegt: Hähnchen, Pommes und eine Flasche Rotwein. Man kann im heimischen Garten den Grill anschmeißen und sich vorstellen, es wäre das Ferienhaus auf Gran Canaria, wo man derzeit ohnehin nicht hinkommt. Der französische Rotwein aus dem Languedoc macht sich ebenfalls besser auf dem Gartentisch im Saarpfalz-Kreis, weil hier die Bauern gerade mal keinen Mist vor die Tür gekippt haben. Beim Holzkohlefeuer kann man von den blauen Küsten schwärmen, die man jetzt hätte besuchen können, wenn der Flugstreik nicht wäre. Oder die Schönheitsoperationen, die man gerade jetzt hätte machen können, wenn die Notfälle nicht vorgingen. Oder das Weingut in der Provence, das man hätte kaufen können, wenn der Tarifvertrag nicht so mickrig ausgefallen wäre. Man wird beim Streiken ja noch träumen dürfen.