Das war die Woche in Homburg Manchmal ist es nur an der Oberfläche ruhig

Es gab in Homburgs politischer Landschaft in den vergangenen Tagen schon eine Art kleines Erdbeben, dessen Auswirkungen allerdings erst einmal wenig zu spüren sind. Dabei ist es ein echter Einschnitt: Bei der Kommunalwahl konnte sich die AfD in ihren Erfolgen sonnen, mit einem ordentlichen Ergebnis für ihren OB-Kandidaten, mit Zuwächsen im Stadtrat, mit dem Einzug in vier Ortsräte. Nach der Sommerpause ist davon vieles wieder Geschichte. So schnell kann es gehen. Bei der zweiten Sitzung des neuen Homburger Stadtrates am Donnerstagabend ist die Fraktion mehr als halbiert, ihren Fraktionsvorsitzenden, der auch der OB-Kandidat war, ist sie los, denn Markus Loew hat das Ganze mit seinem Parteiaustritt ausgelöst und weitere mitgezogen. Die AfD ist nur noch mit vier anstatt neun Sitzen präsent, dadurch nicht mehr drittstärkste Kraft, verliert an Einfluss in den Ausschüssen. Sie muss nicht nur hier Federn lassen, sondern auch in den Ortsräten.