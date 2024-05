Wahlkampf und Entgleisungen in Homburg Alles andere als harmlos

Deutschlandweit gab es in der jüngsten Zeit etliche gewaltsame Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. Sie werden verprügelt, bespuckt, beleidigt, tragen Verletzungen davon. Leider ist das alles nicht so weit vom Dreieck Homburg, Bexbach, Kirkel entfernt, wie mancher denkt. Wobei hier zumindest nichts von körperlichen Attacken zu hören ist. Doch auch hier berichten diejenigen, die sich im Wahlkampf engagieren, von beleidigenden Bemerkungen und Bedrohungen. Da fallen Sätze wie „Euch sollte man alle in die Tonne treten und die dann anzünden!“. Schon das geht eindeutig viel zu weit. Gewalt durch Sprache ist auch Gewalt. Verbale Ausfälle hat es zwar schon immer gegeben. Sie waren jedoch stets vollkommen unnötig und sind eben nicht harmlos. Auch Plakate zu beschmieren oder abzureißen, ist übrigens kein Kavaliersdelikt oder Dumme-Jungen-Streich.