Das war die Woche in Homburg Gefällt Ihnen, was Sie da sehen?

“. Heute wurde ein dunkler schottischer See bei Regenwolken gezeigt. Ganz ehrlich, ich habe die Nase voll von dunklen Regenwolken, die kann ich mir nämlich auch am Brückweiher ansehen. Überhaupt, so betonte kürzlich eine Umweltstiftung, solle damit aufgehört werden, den Leuten immer tolle Reisefotos vor die Nase zu halten, die kämen am Ende noch auf die Idee, dorthin fahren zu wollen. Es reiche schließlich, wenn die Leute von den Umweltorganisationen schon an ferne Orten fliegen, um sich schlau zu machen, wie schlimm es dort ist.