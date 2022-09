Homburg wird zu Bayern : Homburger Wiesn beginnt dieses Wochenende

Am 3. Oktober führt der große Wiesn-Umzug mit Musik wieder durch die Kreisstadt. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Nach zweijähriger Wiesn-loser Zeit wird an diesem Wochenende wieder gefeiert wie in Bayern, also hoch die Maßkrüge und „O-zapft is“. Allerdings wird nicht durchgehend gefeiert, sondern in zwei Etappen - nämlich dieses Wochenende und dann erst wieder ab dem 29. September, dazwischen liegen drei Tage Pause.

Am Eröffnungsabend, Samstag, 24. September, wird um 19.30 Uhr Bürgermeister Michael Forster das Fass anstechen, danach geht’s rund bis ein Uhr nachts. Der Sonntag, 25. September, ist hingegen für die Familien da und endet um 20 Uhr. Ab 11 Uhr werden Weißwürste serviert, für die kleinen Wiesnbesucher gibt es im hinteren Teil des großen Festzeltes den ganzen Tag über jede Menge Spielestationen mit Hüpfburg, Airbrush Tattoos, Kinderschminken und Ballons modellieren, während die großen Wiesnbesucher essen und plaudern können.

Das Festzelt öffnet erst wieder am Donnerstag, 29. September, um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Zugleich ist der 29. September auch der „Humbojer Daa“. Um 12 Uhr gibt es das große Mittagessen der Homburger Betriebe. Alle Unternehmen der Kreisstadt treffen sich im Festzelt und erleben bayrische Geselligkeit und genießen die Spezialitäten der Festzeltküche. Humbojer Daa bedeutet auch, freien Eintritt für alle Homburger und für alle Homburger Firmen, die mit ihrer Belegschaft nach der Arbeit zum Feiern ins Wiesnzelt kommen wollen.