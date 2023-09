Naturfreibad in Kirkel Die Vierbeiner beendeten die Badesaison

Das war ein buntes Treiben am Sonntag im Naturfreibad in Kirkel-Neuhäusel. Zum Abschluss der Badesaison und noch mitten in einem prächtigen Spätsommer hatte die Gemeinde zum Hundeschwimmen eingeladen. Und so verwandelte sich die Badelandschaft am Unnerweg zu einem Paradies für Vierbeiner aller Größen, Rassen und Gemüter. Könnten Hunde sprechen, gleichwohl Hundebesitzer natürlich die Sprache ihrer Tiere verstehen, dann hätten die vielen Fellnasen ihre Freude übers „Planschen ohne Grenzen“ wahrscheinlich in lautstarke Lobeshymnen gekleidet. Aber auch so konnte man ohne Mühe feststellen, dass die besten Freunde des Menschen ihren buchstäblich tierischen Spaß am Badetag hatten. Rein ging es ins Wasser, raus ging es aus dem Wasser. Und dann wieder rein, raus – es war schon beim Zuschauen ein echter Spaß. So mancher Vierbeiner war zwar am Anfang noch ein bisschen „wasserscheu“. Doch spätestens im spontanen Rudel ließen sich die Tiere mitreißen.