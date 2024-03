Gauner haben es auf Lieferverträge der Stadtwerke Homburg abgesehen Die Stadtwerke warnen vor Betrügern

Am Anfang stehe ein Kontakt, den die Verbraucher für ein harmloses Informationsgespräch hielten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke. Manchmal gäben sich die Anrufer als Energieberater oder Verbraucherschützer aus und kündigten eine unabhängige Beratung an. Oder die Vermittler tauchten direkt an der Haustür auf und behaupteten, dass sie im Auftrag des bisherigen Energieversorgers die Stromrechnung prüfen sollen.