Gymnasium Johanneum im Amtsgericht Von der Schulbank in den Gerichtssaal

So geht es auch den Schülerinnen Emily Weber und Jule Knauber. „Selbst mal eine solche Verhandlung zu sehen, ist für uns echt spannend. Wie schnell man in so einen Straftatbestand hereinkommen kann und wie schnell man dann selbst in so einer Verhandlung sitzen könnte, wird einem hier echt noch einmal verdeutlicht“, erklärt Weber. „Allgemein zu sehen, ab wann man hier vorgeladen wird und dass es dafür auch schon kleine Gründe geben kann, hat mich echt überrascht“, ergänzt Knauber. „Ich finde es super, dass wir hier auch viel außerhalb der Verhandlung erfahren. Beispielsweise, wer überhaupt eine Waffe in Deutschland besitzen darf“, sagt ihre Klassenkameradin Jana Selzer, die heute ebenfalls das erste Mal im Amtsgericht ist. Alle drei besuchen das erste Jahr den Politikunterricht. „Ich finde es gut, dass wir so schnell praktische Erfahrungen sammeln können“, erklärt Weber. Auch Lehrerin Pia Herrmann ist sehr zufrieden.