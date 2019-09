Stadtpark Homburg : Die Scheibe muss in den gelben Korb

Homburg Im Homburger Stadtpark wurde das erste Discgolf-Turnier ausgetragen. Die Sportveranstaltung soll nun eine feste Einrichtung werden.

Sascha Als, Mitglied der Stiftung SKS (Sport Kultur Sozial Südwest), richtete mit Mitgliedern der SKS am vergangenen Samstag das erste Discgolf-Turnier im Homburger Stadtpark aus. „Wir wollen diese in den USA und den skandinavischen Längern schon bekannte Sportart auch in Deutschland bekannt machen.“ Hier gebe es schon einige Spieler, mit Turnieren wolle man für diese Sportart werben.

Discgolf ist schon lange eine Leidenschaft des Gesamtsiegers. „Ich spiele seit 2013.“ Einst in Dortmund, wo Langfermann für seinen Verein Grün-Weiß-Kley spielte, ist diese moderne Sportart weiter für ihn angesagt. „Ich freue mich, dass ich meinen Sport, nachdem ich mich 2015 beruflich nach Homburg verändert habe, nun auch hier ausüben kann“, so der Angestellte am Uniklinikum in Homburg. Der Sieg beim Homburger Turnier in der Kategorie Herren 40 und Frauen ging übrigens an Guido Reichart und seine Frau Sonja. Sascha Als zog ein positives Fazit des ersten Turniers im Stadtpark. „Mit der Teilnehmerzahl und dem Ablauf war ich hoch zufrieden.“ Diese Veransltatung soll zur festen Einrichtung in Homburg werden. Die Körbe bleiben stehen, um jedem die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Sport auszuprobieren.