Freizeittipps in der Saarpfalz : Die Bliesgau-Bienen sind neu dabei

Die Alpaka-Touren im Bliesgau sind besonders bei Kindern beliebt. Ebenso die Eselswanderungen. Foto: Wolfgang Henn

Saarpfalz-Kreis Wohin im Sommer? Zu den Bienchen und Blümchen, keine Frage! Eine Wanderung zu den Wildbienen im Bliesgau, danach Besuch beim Imker mit Verkostung: das ist ein neues Angebot der Saarpfalz-Touristik.

Was bringt der Sommer in der Saarpfalz? Das Wetter können wir nicht voraussagen, aber was wir bei schönem Wetter machen können - das schon.

25 Urlaubs- und Freizeitangebote stehen im neuen Urlaubskatalog der Saarpfalz-Touristik zur Auswahl. Raus in die Natur, einfach abschalten, sich bewegen und zum Schluss schön einkehren - das ist seit vielen Jahren das Erfolgsrezept von Wolfgang Henn und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich jedes Jahr aufs neue Gedanken machen, welche Ideen man unter diesen Gesichtspunkten verwirklichen könnte. Heraus kamen unter anderem die Klassiker „Waldwerken“ oder das „Floß der Nachhaltigkeit“. Einst als innovative Ideen geboren, sind sie heute nicht mehr wegzudenken aus dem jährlichen Angebot der Saarpfalz-Touristik.

Was gibt es diesmal Neues? Was hat das Potenzial zum künftigen Klassiker? Und was empfehlen die Tourismus-Experten für die kommende Saison? „Wir haben zwei wirklich tolle, neue Sachen“, betont Katrin Thieser, „einmal geht‘s um Bienen, und ein anderes Mal ums Wasser, beide Angebot gab es in dieser Form noch nicht. Ich kann sie nur empfehlen.“

Die Bienenwanderung nennt sich „Be(e) cool! - Der Bliesgau mit seiner Wild- und Honigbiene“. Es handelt sich um einen zehn Kilometer langen Rundwanderung auf dem beliebten „Höhen- und Klammenweg“ von Heckendalheim. „Man sieht dabei alles, was die Biosphärenlandschaft ausmacht, Wiesen, Felder, ein Wäldchen, ein Bach“, schwärmt Katrin Thieser, „und am Ende erfährt man natürlich ganz viel über Bienen.“

Was haben Wildbienen, Streuobstwiesen, Wälder, Klammen sowie regionale Erzeugnisse durch Insekten mit Nachhaltigkeit zu tun? Die Natur- und Landschaftsführerin Gabi Hoffmann begibt sich mit ihren Teilnehmern auf Spurensuche nach dem bernsteinfarbenen Honig im Bliesgau. Ideengeber und Partner sind der Heimat- und Kulturverein Heckendalheim und der Bienenzuchtverein St. Ingbert und Umgebung. Im Zeichen der Nachhaltigkeit und Biodiversität erhalten die Wanderer tolle Einblicke in das Leben der Wild- und Honigbienen und den Artenreichtum unserer Heimat. Nach einer zünftigen Stärkung an der Hütte des Heimat- und Kulturvereins geht es in den „Bienengarten“. Hier erzählen Mitglieder des Bienenzuchtvereins St. Ingbert und Umgebung viel Wissenswertes über das Leben der Wildbiene mit einer offenen Bienenbeute sowie mit einem Insektenhotel. Eine Verkostung von Honig- und sogar Pollenarten sowie von Met und Honiglikören darf natürlich nicht fehlen. Naturführerin Gabi Hoffmann, die auch die „Schmackhafte Landschaft“ betreut, freut sich schon auf den Zuspruch der Interessenten, vor allem auch der Kinder, die die Strecke mit einigen Pausen gut bewältigen können.

Und was ist neu am Wasser? Unter dem Titel „Entdeckerlabor Blies – die nachhaltige Kanutour“ wird eine Fahrt auf dem Wasser mit Wasserproben kombiniert. Mit den beiden Pädagogen Eilert von Busch und Ralf Döllgast geht‘s los. Die beiden haben sich der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf dem stehenden Gewässer sowie auf dem Fließgewässer verschrieben. Nach einem dreistündigen Einführungskurs auf dem Brückweiher in Jägersburg zu Theorie und Praxis des Paddelns geht es am darauffolgenden Samstag auf die Blies zwischen Reinheim und Blies-Schweyen. Hier wird das Ökosystem der Blies erklärt sowie Wasserproben entnommen. Die Proben werden am Ende der Tour mittels passender Ausrüstung untersucht. Hierbei wird die Wasserqualität bestimmt und alle Faktoren dazu erläutert, die gut oder auch schlecht für dieses sensible Ökosystem sein können. Alle Touren finden ganz bewusst außerhalb der Brut- und Setzzeit statt und werden stets unter Beachtung des Arten- und Naturschutzes durchgeführt.

Bienenwanderung: Start am Friedhof von Heckendalheim zum Wanderweg „Rund um Dalem“ (etwa 168 Höhenmeter zu überwinden) über einen Teil des Jakobsweges auf der alten „Römerstraße“ mit tollen Aussichten. Weiter in den Wald mit seinen Klammen und Bächen zum Jünglingsbrunnen, Rast an der Waldhütte im Allmendwald mit herzhaftem Snack, weiter durch das Wiesental, den Schätzels Steinbruch und die Flürchesklamm zum „Lehrbienenstand“ des Bienenzuchtvereins, Vorführung zum „Leben der Wildbiene“ mit offener Bienenbeute sowie am Wildbienenhotel, Verkostung von Honig- und Pollenarten sowie von Met und Honiglikören. Termine sind am Sonntag, 29. Mai, Sonntag, 26. Juni und Sonntag, 28. August. Dauer: von 9.30 bis 16.30 Uhr. Kosten: 30 Euro pro Person.

Die vier Veranstaltungen „Entdecker-Labor Blies“ mit der Entnahme von Wasserproben finden erst Ende August und im September statt. Darauf werden wir noch gesondert eingehen.

Eine neue Attraktion werden die Bienenwanderungen im Sommer sein. Eine Verkostung von Honig- und sogar Pollenarten sowie von Met und Honiglikören darf dabei nicht fehlen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Die Urlaubsbroschüre der Saarpfalz-Touristik wurde kürzlich vorgestellt, Landrat Theophil Gallo war auch dabei (2. v. rechts). Die Broschüre ist kostenlos erhältlich. Foto: Wolfgang Henn