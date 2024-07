Reihe „Pictures of Pop“ „Der kreative Impuls muss einfach raus“

Homburg · Die Reihe „Pictures of Pop – Fotografie in der Popkultur“ geht weiter mit „In between – Bilder ewiger Vergänglichkeit“. Die Ausstellung des Künstlers Phandoom wurde am Freitag in den Schlossberghöhlen eröffnet.

23.07.2024 , 14:36 Uhr

Der Vorsitzende des saarländischen Poprats, Gregor Theado, nennt sich als Künstler Phandoom und stellt derzeit in den Schlossberghöhlen aus. Foto: Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler