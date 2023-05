Offenlage bis 29. Juni Königsbruch-Pläne sind nun einsehbar

Laut den Unterlagen können die entstandenen „Häuschen“ nicht nachträglich genehmigt werden. So gut wie alle entsprechen nicht den Brandschutz- und sonstigen Anforderungen. Und sie können auch nicht nachgebessert werden. Sie sollen durch neue „Tinyhäuser“ ersetzt werden. Angestoßen hat diesen Veränderungsprozess der Platz-Betreiber Steven Enkler (wir berichteten). Die für diese Veränderung nötigen Planentwürfe mit allem, was dazu gehört, liegen nun laut Veröffentlichung der Stadt aus. Man kann sie im Bau- und Umweltamt der Stadt am Forum, Zimmer 420/21, bis einschließlich 29. Juni einsehen, Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 15.45 Uhr sowie Freitag von 8.30 bis 13 Uhr.