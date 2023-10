Bilanz der Klassikwoche in Homburg Abschied und Wehmut im Saalbau

Glanzvoll, wie die Internationalen Kammermusiktage eine Woche zuvor begannen, so endeten sie auch am Dienstag vor einer stattlichen Zuhörerkulisse im Kulturzentrum Homburger Saalbau mit kammermusikalischen Gipfelwerken von Dvorák, Wolf und Brahms. Große Überraschungen, Höhenflüge, zuweilen entfesseltes Musizieren boten das Vogler-Quartett, seine Gastensembles und Gastsolisten eigentlich bei jedem der sechs Konzerte in der zurückliegenden Festivalwoche. Am Donnerstag spielte sich vor Mikrofonen des SR das jugendliche Liv-Klarinettenquartett ein zweites Mal in die Gunst der Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einer schalkhaften „Living Room Music“ von John Cage, in einem Mozart nahen Quartett des Spaniers Juan Crisostomo de Arriaga, vor allem jedoch mit drei arrangierten „Liedern ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.