Serie Mein Verein : Begeisterung und Eifer von klein auf

Homburg Die Jugendgarde der Homburger Narrenzunft trainiert das ganze Jahr. Aber natürlich ist Fastnacht das absolute Highlight der Tanzmariechen.

Momentan gehören neun Kinder der Gruppe an. Der Verein war bereits 1955 gegründet worden. Derzeit gibt es rund 600 Mitglieder. Die kleinsten Tänzer sind die Tanzmäuse im Alter zwischen drei und fünf Jahren. Der bereits angesprochenen Jugendgarde schließen sich die Junioren (elf bis 14 Jahre) an. Bei der Elferratsgarde kommen die Jugendlichen ab 15 Jahren zum Zug. Außerdem existiert noch eine Männergarde ab 18 Jahren. Und seit 2021 ist zudem noch eine Cheerdancer-Gruppe am Start. Ihr kann man ab 14 Jahren beitreten. Die Gruppe nennt sich Shamrocks. Das vielfältige Angebot wird bereits seit 2011 von der Ballettabteilung abgerundet. Dort geht es schon ab einem Alter von dreieinhalb Jahren los.

„Im Verein gibt es einen extrem großen Zusammenhalt – wir verstehen uns alle gut. Gerne wären auch in den unteren Altersklassen noch mehr Jungs gesehen. Wer mitmachen will, kann alles vor Ort erlernen. Motivation und Durchhaltevermögen gehören natürlich dazu, aber das ist ja in jeder Sportart so der Fall“, weiß Samson. Beide Trainerinnen waren früher selbst lange Jahre aktive Tänzerinnen und kamen auch im Rahmen von Turnieren sehr viel herum. Braunert denkt in diesem Zusammenhang am liebsten an vergangene Fastnachtszeiten zurück und sagt: „Es war an Fastnacht stets sehr schön, mit anderen Mariechen auf der Bühne zu stehen. Ich denke, das ist auch heutzutage noch für jeden Mitwirkenden ein Höhepunkt des Jahresprogramms.“