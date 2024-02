Prunksitzung Homburger Narrenzunft Es wurde in alle Richtungen ausgeteilt

Homburg · Ein ausverkaufter Saal, ein Vollgas-Programm ab der ersten Minute, Himmelsraketen in üppiger Anzahl, tolle Gardetänze, hörenswerte Büttenreden: Mitten in der Hochzeit der Fastnacht lieferte die Homburger Narrenzunft am Samstagabend eine Prunksitzung, die den Namen wirklich verdiente.

11.02.2024 , 14:08 Uhr

Annabelle und Lars zeigten gemeinsam mit den anderen Tanzmäusen der HNZ, dass man schon von klein auf richtig Fastnacht feiern kann. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

