Silvretta Alpen Die Hofgassler gastierten in Österreich

Die Konzertreihe begann bereits am Samstagabend mit einem zünftigen bajuwarischen Dämmerschoppen im schönen Bergdorf Schruns. Ruhe kam im Biergarten auf, als die sieben Alphörner der Hofgassler eine besondere Stimmung in die Berge zauberten. Am frühen Sonntagmorgen ging es mit der Versettla – Bahn in Gaschurn zu einem Bergrestaurant, wo die Hofgassler unter der Leitung von Klaus Dejon zum Frühschoppen aufspielten. Der Österreichische Rundfunk übertrug das Konzert in einer Livesendung.