Neuer Raum in Blieskastel Kunstschule Artefix mit einem weiteren Standort

Nun hat sie einen weiteren festen Raum eröffnet, und zwar am Luitpoldplatz 2 in Blieskastel. Indem sie Kurse nun auch hier anbietet, wolle die Schule vielen Kindern und ihren Eltern entgegenkommen. Denn etliche Sommerakademie-Besucher kommen eben aus Blieskastel, wer auch jenseits des Sommerprogramms an Kursen teilnehmen wollte, musste bislang nach Homburg fahren oder eben bis zum nächsten Sommer warten. Nun gibt es aber den neuen Standort, das „Artelier 89“ in der Barockstadt. Hier soll neben den Kunstkursen für Kinder und Jugendliche, die Theaterpädagogik-Ausbildung stattfinden und einiges mehr, kündigt Artefix-Leiterin Veronika Kiesel weiter an. Der Raum wird an diesem Samstag, 1. Juni, ab 11 Uhr offiziell eröffnet. Kultusministern Christine Streichert-Clivot werde auch vor Ort sein. Für die Kinder gebe es ein buntes Programm mit Tombola. Auch für musikalische Unterhaltung sei gesorgt, heißt es in der Pressemitteilung.