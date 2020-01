Workshops, Parade und Konzerte : Schottische Dudelsackspieler wieder in Homburg

Homburg Die zehnte Auflage der Schottenwoche startet am 2. Februar. Es ist auch wieder eine Parade durch die Stadt geplant.

Es ist in den ersten Jahreswochen ein fester Termin in Homburg – und dazu einer, der von vielen schon erwartet wird. Denn dann gehören eine Woche lang Kilts, Dudelsack und Co. fest zum Stadtbild. Dafür sorgt eine der renommiertesten Dudelsackschulen Schottlands, das „College of Piping“ aus Glasgow. Seit mittlerweile zehn Jahren bietet es eine „Winterschool“ in Homburg, zu der neben Dudelsackworkshops und Konzerten auch die beliebte Parade durch die Stadt gehört.

Aber warum gerade Homburg und warum in dieser Form? Es war im Jahr 2010, als man sich an der Schule überlegte, wie man dem Bedarf „der Festlandeuropäer, die sich der schottischen Musik verschrieben haben, gerecht werden kann und ihnen intensiven Unterricht durch hochqualifizierte, erfahrene Lehrer zuteil kommen lassen kann“, so beschreiben es diejenigen, die hinter diesem Angebot stecken. Das war die Geburtsstunde der „Winterschool“ – einer ganzen Woche Workshop für Dudelsackspieler, schottische Trommler und auch Drum Major (Tamburinmajore). Im Jahr 2018 fusionierten das „College of Piping“ übrigens mit dem „National Piping Centre“ Glasgow, unter dessen Verwaltung die Winterschool weitergeführt wurde. Und das Saarland, speziell Homburg, habe man ausgesucht, da der Veranstaltungsort so liegen sollte, dass Musikern aus den umliegenden Nachbarländern eine nicht allzu weite Anfahrtsstrecke haben. Die Rechnung, das weiß man heute, ging auf. Bereits seit der ersten Veranstaltungswoche im Februar 2011 finden sich Jahr für Jahr Teilnehmer aus vielen Ländern ein. Auch diesmal gebe es wieder Anmeldungen aus den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Russland, Deutschland, und sogar aus Schottland selbst reisen einige Schüler an.