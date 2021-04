Coronazahlen für den Saarpfalz-Kreis : Keine neuen Corona-Fälle

Foto: dpa/Britta Pedersen

Homburg/Bexbach/Kirkel Am Karfreitag, 2. April, wurden keine Neu-Infektionen mit dem Coronavirus vom Gesundheitsamt für den Saarpfalz-Kreis gemeldet. Aktuell mit Covid-19 infiziert sind derzeit 182 Personen, am Mittwoch waren es weniger: 173. Es gab keine Sterbefälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Karfreitag bei 65,6, das ist zwar immer noch über der Schranke von 50, aber saarlandweit immerhin der zweitniedrigste Wert, nur Merzig-Wadern liegt mit 64,7 noch darunter.