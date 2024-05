Premiere in der Kreisstadt Homburg hat seine erste Fahrradzone

Die Fahrradzone in der Homburger Birkensiedlung? Das war in der Tat eine schwere Geburt. Lange hatten die Grünen im Stadtrat dafür gearbeitet, um Radfahrern in diesem Teil Homburgs mehr Sicherheit zu geben. Auch mussten sich die Befürworter dieser Verkehrsmaßnahme einiger Kritik seitens der Anwohner stellen (wir berichteten). Am Montagnachmittag war es dann so weit: Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU) weihte gemeinsam mit dem ersten Beigeordneten Manfred Rippel (SPD), der Homburger Fahrradbeauftragen Ute Kirchhoff (Grüne) und Ortsvertrauensfrau Christine Maurer (Grüne) die erste Fahrradzone in der Stadt offiziell ein.