Die Leere zwischen Weihnachten und Neujahr Irgendwie aus der Zeit gefallen

Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind immer eine eigentümliche Zeit. Von „zwischen den Jahren“ sprechen viele, als ob sie irgendwie aus dem Kalender gefallen wären und es diese Stunden gar nicht so wirklich gäbe. Es gibt sie aber doch, man begegnet ihnen ein bisschen „verkatert“ oder im schwarzen Loch, weil eben das große Fest, auf das im Dezember so hingefiebert wurde, am Ende schnell vorbei ist. Und keiner will sich so recht wieder in den Alltag hineinziehen lassen. Schließlich hat das ablaufende Jahr sowieso nur noch eine kurze Frist.