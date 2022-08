Trockenheit an Bäumen : Die Bäume leiden unter der Trockenheit

10.08.2022, Niedersachsen, Hannover: Neben einem gesunden Grünen Baum steht eine vertrocknete Kastanie. Die von der Rosskastanienminiermotte befallenen Kastanie trägt aufgrund der Trockenheit und direkter Sonneneinstrahlung besonders trockene Blätter. Nach Angeben des Dürremonitors des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wird für weite Teil des südlichen Niedersachsens eine extreme Dürre vermeldet, teilweise sogar die höchste Warnstufe ·außergewöhnliche· Dürre. Foto: Melissa Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sina Schuldt

Homburg Anwohner in der Oberen Allee machen sich Sorgen, ob der alte Baumbestand diesen Sommer überlebt. Wir fragten in Homburg und Kirkel nach, nach welchen Kriterien die Kommunen die Flächen und Bäume bewässern.

Die Bäume leiden unter der anhaltenden Trockenheit. Dafür muss man kein Experte sein, ein Blick genügt, um zu sehen, wie vor allem an den Rändern aufgeheizter Asphaltstraßen die Gehölze und jüngere Bäume die Blätter hängen lassen.

Seit über zwei Monaten hat es nicht mehr richtig geregnet - und das bisschen, das überhaupt vom Himmel kam, nützte nichts, denn es konnte nicht in den trockenen Boden eindringen, sondern floss einfach ab. In dem Zustand, in dem die Böden jetzt sind, würde nur ein mindestens zweiwöchiger Dauerregen etwas bewirken, sagen die Revierförster im Saarpfalz-Kreis.

„Die Kastanienbäume in der Oberen Allee sind in einem katastrophalen Zustand aufgrund der Hitzeperiode ohne Niederschlag“, schreibt uns ein Leser, der in der Oberen Allee wohnt. Er habe, so schreibt er weiter, die Stadtverwaltung informiert und von dort die Antwort erhalten, das sei jedes Jahr so, diese Bäume würden den Klimawandel höchstwahrscheinlich nicht überleben, da könne man nichts machen.

„Ich bin als Anwohner in der Oberen Allee und Bund-Mitglied entsetzt. Die Stadt hat die Aufgabe, öffentliche Anlagen zu versorgen und nicht, wenn sie zu aufwendig werden, als überflüssig zu deklarieren. Wenn vor dem Wochenende nicht bewässert wird, ist damit zu rechnen, dass im nächsten Frühjahr zumindest Teile der Allee verschwinden“, ärgert sich der Anwohner.

Dies werde auf das Binnenklima der Vorstadt erhebliche Auswirkungen haben. Das Abdämmen des Extremklimas werde komplett wegfallen, vom Optischen, vom Wohnwert und vom Verkehr ganz zu schweigen.

Nun wollte unsere Zeitung von der Stadt wissen, ob Bäume in städtischen Anlagen tatsächlich nicht bewässert würden. „Die Umwelt- und Grünflächenabteilung in Zusammenarbeit mit dem städtischen Baubetriebshof, der Feuerwehr und Fremdfirmen, führen im gesamten Stadtgebiet Bewässerungsarbeiten in Grünanlagen anhand eines Bewässerungsplans durch“, betont die Stadtpressesprecherin Linda Barth. Gewässert würden etwa 900 Jungbäume bis zu einem Standjahr von sieben Jahren.

Auf Extremstandorten, wie etwa auf Fahrbahnteilern und kleinen Baumscheiben im innerstädtischen Bereich, werden auch ältere Bäume gewässert. Das betrifft auch die Bäume in der Bexbacher Straße, von denen es jedes Jahr sichtbare Verluste gibt, da sie entweder das Salzstreuen im Winter oder eben die Asphalt-Hitze im Sommer nur sehr schlecht vertragen.

Hinzu kämen, so Linda Barth, auch 17.000 Quadratmeter Pflanzfläche entlang der Straßen und an Fahrbahnteilern. Gewässert werde je nach Witterungsverlauf in einem Turnus von sieben bis 14 Tagen. Dabei würden den Pflanzen etwa 300.000 Liter Wasser, je Bewässerungsgang, zur Verfügung gestellt. Es werde auch am Wochenende und in den Abendstunden gewässert.

„Bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen kommen unsere Mitarbeiter maschinell und personell an die Grenzen, weshalb wir froh und dankbar sind über die Unterstützung und Hilfe der Homburger Feuerwehr“, so die Stadtverwaltung. Außerdem, so Linda Barth, sei angesichts der Trockenheit auch mal die Mithilfe der Anwohner willkommen. „Wir begrüßen es, wenn die Bürgerinnen und Bürger hierbei unterstützen und als Grünflächenanlieger dem Baum, Strauch oder den Blumen vor dem eigenen Anwesen Wasser zuführen“.

Für den Anwohner der Oberen Allee ist dies nicht unbedingt eine Option: „Das ist öfter schon gemacht worden, nützt aber nichts. Wir überlegen gerade, das Ganze über Baumpaten zu regeln, die dafür sorgen, dass auch die alten Bäume Systeme bekommen, die, wie bei den Wassersäcken bei den Jungbäumen, das Gießwasser in die Wurzeln dringen lassen.“

Das Problem mit den Bäumen sei bekannt: „Die Umwelt- und Grünflächenabteilung bemüht sich seit mehreren Jahren, klimaangepasste Bäume nachzupflanzen, für die nächste Saison ist zudem geplant, einen größeren Tank für das bestehende Gießfahrzeug zu beschaffen“, so Linda Barth abschließend.

In der Nachbargemeinde Kirkel ist das Problem ebenfalls bekannt: „Wir haben nur ein Fahrzeug, das fürs Gießen in Frage kommt, das ist schon seit Wochen im Dauereinsatz“, betont Frank Limbach vom Bauhof der Gemeinde, „es kann 1800 Liter fassen und wird überall dringend benötigt.“ Auch die alten Bäume werden in Kirkel bewässert, „denn wenn wir das jetzt nicht machen, haben wir im nächsten oder übernächsten Jahr die Probleme“, so Limbach.

Es sei traurig, mitansehen zu müssen, wie große alte Bäume ums Überleben kämpften. Deshalb, so Limbach, habe sich die Gemeinde schon vor Jahren dazu entschlossen, „keinen Wechselflor mehr anzupflanzen“. In Kirkel gebe es zwar an vielen Stellen Sommerflor, „aber wir haben bewusst mehrjährigen Staudenbewuchs gewählt, der auch mal Trockenheit verträgt“. So müsse man nicht ständig Rabatten mit frischen Blumen gießen, sondern habe Kapazitäten frei, „um auch alte Bäume zu bewässern, etwa am Friedhof.“

Wassersäcke mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern sind hilfreich. Allerdings kommen nur junge Bäume in den Genuss dieser Maßnahme. Foto: dpa/Friso Gentsch

Man könne als Bürger auch mal selbst tätig werden und den Baum vor der eigenen Haustür begießen, raten die Kommunen. Foto: dpa/Sebastian Willnow