Kunst unter freiem Himmel in Homburg Homburg wird zum großen Künstleratelier

Jetzt muss nur noch das Wetter halten, denn: Am kommenden Samstag verwandelt sich die Homburger Innenstadt anlässlich der „Artmosphäre“ wieder in ein großes Freiluftatelier und in eine große Freiluftgalerie – je nachdem, ob die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler es beim Zeigen belassen oder auch noch ein bisschen dem Machen frönen.