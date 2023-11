Aus der Geschichte Altstadts Altstadter Zustände in den Nachkriegsjahren

Die Bewohner des Dorfes bilden eine sehr friedfertige Gemeinschaft, die, auf einer gewissen Tradition basierend, zur Obrigkeit, das heißt zur staatlichen Führung, ein bescheidenes, aber doch sehr bestimmtes Verhältnis hat. Es ist nicht leicht, gerade in der heutigen Zeit des gegenseitigen Misstrauens, von dem einzelnen Arbeiter oder Bauern seine Stellungnahme zu dem heutigen Staat zu erfahren. Jeder muss, um das Dasein zu bestehen, seine Arbeitskraft bis zur Höchstleistung anspannen; Unruhe und Zwang, noch intensiver zu arbeiten, sind gefordert; er weiß, wer nicht mitkommt, bleibt liegen. Und was das bei der heutigen Geldnot zu bedeuten hat, steht ihm klar vor Augen. Wer nicht teilnimmt an dem, was alle tun, ist allein gelassen.“