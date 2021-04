So entwickelt sich die Pandemie im Saarpfalz-Kreis : 19 neue Coronafälle

Auch im Saarpfalz-Kreis wurden weitere Corona-Neuinfektionen bekannt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Homburg/Bexbach/Kirkel Insgesamt 19 Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag für den Saarpfalz-Kreis gemeldet, 14 davon wurden in St. Ingbert bekannt, je zwei in Homburg und Blieskastel, eine in Bexbach. Ein weiterer Coronapatient ist gestorben.