Inzidenz im Saarpfalz-Kreis bei 34,56 : Bislang im Kreis 20 Infektionen mit Mutationen

Für den Saarpfalz-Kreis wurden neue Positivtests gemeldet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Homburg/Bexbach/Kirkel Neun Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag für den Saarpfalz-Kreis gemeldet. Fünf davon wurden in St. Ingbert bekannt, zwei in Homburg, je eine in Blieskastel und Kirkel.

Bis zum Mittwoch wurde im Kreis insgesamt 20-mal eine Infektion mit einer Virusmutation nachgewiesen.