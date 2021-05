Entwicklung der Pandemie im Saarpfalz-Kreis : 13 neue Coronfälle, Inzidenz im Kreis bleibt stabil

Es wurden für den Saarpfalz-Kreis weitere Coronfälle gemeldet. Foto: dpa/Matthias Bein

Homburg/Bexbach/Kirkel 13 Corona-Neuinfektionen hat das Kreis-Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag für den Saarpfalz-Kreis gemeldet. Je sechs in Homburg und St. Ingbert, eine in Bexbach. 137 Personen sind aktuell infiziert, 16 werden im Krankenhaus behandelt.

Ein weiterer Covid-19-Patient ist gestorben.