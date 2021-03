Das sind die aktuellen Coronazahlen aus dem Saarpfalz-Kreis : Inzidenz steigt wieder leicht, 18 neue Coronafälle

Es wurden auch am Dienstag weitere Coronafälle für den Saarpfalz-Kreis gemeldet. Foto: ZB/Patrick Pleul

Homburg/Bexbach/Kirkel Insgesamt 18 Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag für den Saarpfalz-Kreis gemeldet. Die meisten wurden in St. Ingbert bekannt, hier gab es acht Positivtests, in Mandelbachtal waren es drei, in Kirkel und Homburg je zwei, in Gersheim, Blieskastel und Bexbach je einer.

Die Sieben-Tage- Inzidenz stieg auf 53,60, am Montag hatte sie bei 50,08 gelegen, am Sonntag bei 52,90. Ihren Höchststand der Vorwoche hatte die Inzidenz im Kreis am Dienstag vor einer Woche erreicht mit 58,54, am niedrigsten war sie am Mittwoch mit 50,08. Aktuell infiziert sind im Saarpfalz-Kreis 146 Personen, neun werden in einem Krankenhaus behandelt. Das sind weniger als am Sonntag, als elf Patienten in der Klinik lagen, am Montag waren es zehn.