Schneidewind-Abwahl : Rücktritt ist nur eine Frage der Zeit

Die Abwahl vom Sonntag war ein weiteres Kapitel in der schier unendlich scheinenden Affäre um den suspendierten OB Rüdiger Schneidewind. Doch das Finale naht.

War’s das jetzt? So lautete in dieser Woche die am meisten gestellte Frage in Homburg. Gemeint ist natürlich, ob der suspendierte Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) nach seinem Abwahl-Debakel zurücktreten muss. Es fehlten am Ende zwar 342 Stimmen beim Quorum, um ihn automatisch des Amtes entheben zu können. Aber 75 Prozent der Wählerinnen und Wähler wollen ihn nicht im Rathaus zurück. Deutlicher geht es kaum.