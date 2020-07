Galileo-Schule Bexbach : Mehrere Feiern mit Abstand und Musik

Die Ü11-Absolventen der Galileo-Schule Bexbach freuten sich über ihre Abschlüsse. Foto: Rudolf Klaus/Galileoschule

Bexbach Fürs derzeit gebotene Abstandhalten braucht es viel Platz. Wegen dieser und anderer Corona-Regeln verabschiedete die Galileo-Schule ihre Absolventen ausnahmsweise in einzelnen Gruppen.

Normalerweise ist jetzt die Zeit, in der junge Menschen sich in Ballkleider und Anzüge werfen, denn es ist eine der Gelegenheiten, bei der eine Familie so richtig „in Schale“ zusammenkommt. Alles keine wirkliche Option, wenn man im Coronajahr 2020 seinen Abschluss macht. Dann ist man schon froh, wenn überhaupt irgendetwas stattfinden kann – und es ein bisschen festlich wird.

Auch an der Bexbacher Galileo-Schule stand man vor der problematischen Frage: Wie bekommen wir das würdig hin? Die Lösung hier: aufteilen. So wurde in mehreren „Paketen“ gefeiert – und wie derzeit überall: bevorzugt unter freiem Himmel. Selten hat man so auf gutes Wetter gehofft wie in diesen Wochen. Am vergangenen Freitagmorgen, 26. Juni, waren in Bexbach gleich morgens um 9 Uhr auf dem Schulhof mit Naturbühne die Abschlüssler der Klassenstufe neun dran. Insgesamt 46 Absolventen haben nun ihren Hauptschulabschlusses (HSA). Besonderes geehrt wurden fünf Schüler für ihr besonderes soziales Engagement. (siehe auch Infokasten).

Info Absolventen Galileo-Schule Bexbach. Sie haben ihre Abschlüsse erfolgreich gemacht: MBA: Fiona Ahmeti, Esraa Alhajje, Jasmin Baurath, Sarah Bodnar, Tim Cullmann, Laura Geibel, Henning Glaser, Maximilian Grüner, Damien Hessel, Maurice Kahl, Chiara Kapllani, Annika Kirsch, Lea Kleer, Lisa Marie Knapp, Annika Lemke, Daria Monachino, Tim Müller, Tom Praß, Daniel Rennert, Kimberly Schiestel, Laura Schneider, Nikita Schwab, Emilia Seidel, Cleo Weinsheimer MBA Ü11 (Übergang zur gymnasialen Oberstufe) Maximilian Andor, Jenny Arndt, Sascha Aukschun, Kay-Niclas Beyer, Jens Boßlet, Leon Buser, Annika Cullmann, Thorben Dörfelt, Leonie Enderlein, Annika Fehrenz, Hannah Fischer, Kilian Hauck, Arij Kheito, Larah König, Luisa Lejs, Dennis Müller, Diana Scheck, Jana Schöner, Alexandra Sedoy, Sascha Wagner, Niklas Wiwie. Folgende Schüler wurden geehrt: Bester MBA: Annika Lemke Bester MBA Ü11: Kay-Niklas Beyer, Maximilian Andor, Leonie Enderlein. Besonderes soziales Engagement: Thorben Dörfelt Ehrungen HSA, für besonderes soziales Engagement: Colleen Borisch, Marie Haag, Leticia Haag, Celina Hafner, Leonie Hilpert.

Etwas später, nämlich um 11 Uhr, ging es dann mit der Feier der Klassenstufe zehn weiter. Insgesamt 25 Absolventen des Mittleren Bildungsabschlusses (MBA) kamen hier zusammen und auch hier gab es solche, die besonders gewürdigt wurden. Den Schulhof hatte man dann auch so gut es ging ein bisschen dekoriert, auch Musik wurde gespielt, dazu war eigens ein E-Piano nach draußen gebracht worden.

In Paket drei war dann am Mittwoch, 1. Juli, in der Sportaula der Teil der Klassenstufe 10 dran, die den Übergang zur gymnasialen Oberstufe geschafft haben (Ü11). Insgesamt 22 junge Leute sind dies. Das von den Schülern gewählte Motto war in Anspielung auf die Corona-Gesetze „Mit Abstand die Besten“. Als kleines Abschiedsgeschenk gab es symbolisch dann auch einen kleinen Zollstock vom Tutor Rudi Klaus. Es waren, das wurde deutlich, wirklich erschwerte Bedingungen, unter denen dieser Übertritt zum Oberstufe erarbeitet worden war. Umso schöner, dass alle 22 dies auch geschafft haben.

Das Erfreuliche war überhaupt: Alle Schüler, die zu den Prüfungen antraten, haben diese auch bestanden.

Zu den kleinen Festprogrammen gehörten auch Redebeiträge.

So verwies Schulleiterin Gaby Schwartz auf die besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie. Das Jahr 2020 „und damit euer Schulabschluss wird euer Leben lang mit diesem besonderen Ereignis in Verbindung gebracht werden. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich Mitte März vieles verändert, was bisher undenkbar erschien.“ Sie verwies unter anderem auch auf die Belastung, die durch die Ungewissheit entstanden war, ob die Abschlussprüfungen überhaupt durchgeführt würden. Aber: „Heute stehen wir – trotz Corona – hoffnungsvoll hier“

Selbst wenn nicht jeder mit jedem innerhalb der Schulzeit eng befreundet war, „so ist der Gedanke ziemlich traurig, dass nun viele plötzlich aus eurem Leben verschwinden ohne eine letzte Umarmung, gemeinsam zu feiern oder euch in größeren Gruppen zu treffen.“ Aber sie machte auch Mut: „Ihr werdet gebraucht! Eure Zukunftsaussichten sind ausgezeichnet.“

Tutor Rudi Klaus verriet, dass er immer froh sei, wenn der Kalender eine gerade Jahreszahl anzeige: Dann sei nämlich entweder Fußball-WM oder EM angesagt „und ich kann passend dazu allerlei Fußball-Weisheiten preisgeben und umdeuten“. 2020 hat auch hier Corona alles durchkreuzt. Eine abgespeckte Version hatte er dennoch parat: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ sagen die Fußballer. Das Lernen ist für euch mit dem heutigen Tage hoffentlich nicht abgeschlossen.“

Und noch eine weitere „vielsagende Weisheit“ zitierte er: „Der Ball ist rund.“ Wohin er rolle „liegt nicht immer in eurer Macht. Viele äußere Einflüsse, die ihr nicht vorhersehen könnt, werden euren weiteren Lebensweg begleiten. Erfolge, aber auch Misserfolge, Siege und Niederlagen werden eure ständigen Weggefährten sein. Nicht jede Klassenarbeit, nicht jeder Test brachte die erwünschten Ergebnisse. Dennoch habt ihr euch nicht entmutigen lassen. Auch wenn wir Lehrer und eure Eltern an der ein oder anderen Stelle etwas anschieben mussten, so ist es dennoch eure Leistung gewesen, immer wieder neuen Anlauf zu nehmen. Ihr habt gelernt zu kämpfen, drum nehmt euch zu Herzen: Wer kämpft, der kann verlieren, wer nicht kämpft, der hat schon verloren.“

Rudi Klaus sprach dann nicht nur selbst, sondern verlas auch ein Grußwort der aus gesundheitlichen Gründen leider verhinderten Tutorin Thielemann. Auch sie ging nochmals auf das diesmal alles beherrschende Thema ein: „Wer von uns allen hätte gedacht, dass da so etwas Unsichtbares wie dieses Virus unseren Alltag verändert und neu bestimmt. Ihr habt euch im Homeoffice in dieser Zeit neu bewiesen. Jeder von euch war auf dem Prüfstand, wie gut er sich selbst organisiert und konsequent an den entsprechenden Aufgaben arbeitet.“

Und sie machte deutlich „Ganz egal, was kommt, denkt immer daran: Es gibt den Plan A und wenn der nicht funktioniert, dann gibt es den Plan B.“

Die HSA-Absolventen der Galileo-Schule feierten auf dem Schulhof. Foto: Rudolf Klaus/Galileoschule

Sie freuen sich über ihren mittleren Bildungsabschluss an der Galileo-Schule Bexbach. Foto: Rudolf Klaus/Galileoschule

Sie haben die besten mittleren Bildungsabschlüsse bei denjenigen, die an die gymnasiale Oberstufe wechseln: Kay-Niklas Beyer, Maximilian Andor, Leonie Enderlein (von links). Foto: Rudolf Klaus/Galileoschule

Mit einem Zollstock als Geschenk an die MBA-Ü11-Absolventen wurde auf die Abstandsregel angespielt. Foto: Rudolf Klaus/Galileoschule

Annika Lemke, hier mit Susanne Albrecht von der KSK Saarpfalz, wurde für ihre Leistung ausgezeichnet. Foto: Rudolf Klaus/Galileoschule

Sie feierten ihren mittleren Bildungsabschluss an der Galileo-Schule – mit Abstand. Foto: Rudolf Klaus/Galileoschule