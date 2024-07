Deutschland gegen Spanien Wie Homburger das Viertelfinale einschätzen

Mit Spannung fiebert die Nation nun dem Spiel an diesem Freitagabend entgegen, in dem sich Spanien und Deutschland messen – in der Hoffnung auf möglichst viele Tore und unvergessliche Momente. Denn es ist das zweite Spiel für die deutsche Mannschaft in der K.O.-Phase. Das bedeutet: Ab 18 Uhr, wenn die Partie angepfiffen wird, sind die Straßen leer. Und viele hängen irgendwo vor einem Bildschirm. Aber wie ist die Stimmung in der Homburger Innenstadt vor dem Spiel? Die meisten Befragten glauben an einen deutschen Sieg, rechnen aber mit einem sehr starken Gegner.