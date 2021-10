Drei Tage lang : Deutsche Meisterschaften der Berufe fanden in Rohrbach statt

Saarpfalz-Kreis Jüngst hat Landrat Theophil Gallo das Festo-Lernzentrum in Rohrbach besucht. Anlass gaben die Deutschen Meisterschaften Mechatronic und Industrie 4.0 von Worldskills Germany, wie die Kreispressestelle berichtet.

An drei Tagen stellten sich 20 Spezialisten in Industrie-4.0-Techniken und der Mechatronik jeweils in Zweierteams Wettbewerbsaufgaben mit dem Ziel, von einer Jury als Beste gekürt zu werden und damit an der Europa- und Weltmeisterschaft der Berufe, den Euroskills und Worldskills, teilnehmen zu dürfen.