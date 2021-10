Deutsch-polnischer Jugendaustausch in Homburg : Im Zeichen von Toleranz und Wertschätzung

Deutsch-polnischer Jugendaustausch in Homburg

Saarpfalz-Kreis Deutsch-polnischer Jugendaustausch zwischen dem CJD Homburg und dem IV. Liceum in Rzeszow: Der Empfang fand im Landratsamt statt.

Unter dem Motto „500 Jahre Geschichte in der Mitte Europas. Von den Kelten über die Römer, durch das Mittelalter zum Hambacher Fest bis hin zur Europäischen Union“ fand der diesjährige deutsch-polnische Jugendaustausch des CJD Homburg mit dem IV. Liceum in Rzeszow statt.

25 Schüler kamen von dem befreundeten Liceum aus der Hauptstadt der Woiwodschaft Podkarpackie, die wiederum eine Partnerschaft mit dem Saarland seit mehr als zehn Jahren pflegt. Wie der Saarpfalz-Kreis weiter mitteilt, stehen diese Begegnungen für ein gemeinsames, offenes und gerechtes Europa, in dem die teilnehmenden Jugendlichen Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung erleben und dazu beitragen, Vorurteile und Fehleinschätzungen beiderseits der Grenze abzubauen.

In einem lockeren Austausch ging es dann um Europafragen und um die Partnerschaftsarbeit als Fundament und Stärkung der Akzeptanz und Verständigung in Europa. Die wissbegierigen Jugendlichen hielten mit Fragen nicht hinterm Berg. Diese reichten von den Aufgaben des Landrates über die Erwartungen, die ihm entgegengebracht werden, bis hin zu persönlichen Fragen seines Privatlebens. Auch auf Letztgenannte ging der Landrat ein, spürte er doch das rege Interesse der Gäste, teilt die Pressestelle des Kreises weiter mit. Auch konnte man Parallelen ziehen zur Initiative „Landrat macht Schule“, im Rahmen derer sich Gallo für den Europäischen Gedanken und die Partnerschaftsarbeit an den Schulen im Saarpfalz-Kreis engagiert.