Preisverleihung bei der „Hom-Buch“ Wie man fröhlich über Bücher spricht

Ach ja, das Lavendelzimmer. Der Titel ist süffig, das Cover auch: natürlich ein Lavendelzweig. Aber ist es handelt sich keineswegs um einen fröhlichen provenzalischen Reiseführer, sondern um ein Trauerbuch, „es ist die Geschichte, wie jemand seine Trauer überwindet“, sagt Nina George. Diese Trauerphase könne drei Monate, drei Jahre oder auch ein ganzes Leben dauern, „Trauer ist eine Phase, in der der Verlust noch nicht überwunden und nicht Neues am Horizont in Sicht ist.“ Nina George gehört nicht umsonst zu den weltweiten Bestseller-Autorinnen, ihr „Lavendelzimmer“ stand wochenlang auf der Bestseller-Liste der New York Times, sie vermischt darin auf poetische Weise Lebensweisheiten, ihre Liebe zu Büchern, typisch menschliche Eigenschaften und etwas Philosophie.