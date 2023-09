Literaturfestival „Hom-Buch“ ist eröffnet Désirée Nosbusch kommen bei ihrer Lesung in Homburg die Tränen

Désirée Nosbusch, dieser Name ließ in den Achtzigerjahren die Herzen vieler Jungs höher schlagen. Schon als Teenie hatte die Luxemburgerin Erfolge als Radio- und Fernsehmoderatorin, schließlich kombinierte sie jugendliche Naivität mit ihrem kecken Auftreten und dem bildhübschen Aussehen. Eine quasi Dauerpräsenz im Jugendblatt „Bravo“ war die Folge. Jetzt war die 58-Jährige zum Auftakt des Literaturfestivals „Hom-Buch“ im ausverkauften Siebenpfeifferhaus in Homburg. Denn Nosbusch hat im vergangenen Jahr ihre Autobiografie namens „Endlich noch nicht angekommen“ auf den Markt gebracht. Zum Teil las sie daraus, zum Teil war sie im Gespräch mit Moderator Peter König.