Jägersburger Weiher : Ärger um Algenteppich auf Wasserspielplatz

Auf dem Wasserspielplatz in Jägersburg sorgt alle Jahre wieder ein Algenteppich für Ärger. Aktuell sollte es hier laut Stadt wieder etwas besser aussehen, denn die Feuerwehr hat hier gereinigt, doch das grundlegende Problem bleibt. Foto: Siegfried Stolz

Jägersburg Die Feuerwehr hat den Floßteich in Jägersburg zwar mittlerweile gereinigt, sagt die Stadt, doch eine nachhaltige Lösung ist auf Sicht nicht umzusetzen. Andere Projekte im Naherholungsgebiet haben da zumindest bessere Chancen.

Es ist kein neues Problem, der Algenteppich auf dem Wasserspielplatz in Jägersburg taucht immer wieder auf – tatsächlich vor Ort und auch in der politischen Diskussion. Ärgerlich ist das Ganze trotzdem jedes Mal. Kinder lieben es, im Wasser zu plantschen, sie würden es eigentlich immer tun, aber natürlich ist der Sommer beliebter. Das warme Wetter hat aber auch seine Schattenseiten, denn regelmäßig ist das Wasser dort dann nicht mehr zumindest relativ klar, sondern grün. Der Grund sind Algen, die sich hier ausbreiten. Und das ärgert natürlich alle, die hier gerne im Wasser spielen würden.

Die SPD Jägersburg hat nun kürzlich das Thema wieder aufs Tapet gebracht: Wie jedes Jahr seien wieder massenweise Algen im Teich des Wasserspielplatzes zwischen Schloss- und Brückweiher gelegen. Der könne nicht mehr von Kindern genutzt werden, heißt es in einem Schreiben. „Eine Attraktion des Jägersburger Naherholungsgebietes liegt somit still“, betont darin der Ortsvereinsvorsitzender Siegfried Stolz. Das Ganze sei mehrfach im Ortsrat besprochen worden, „allerdings ist vonseiten der Stadt Homburg nichts passiert“, unterstreicht er.

Bei der Stadtverwaltung kennt man die Angelegenheit. „Es ist richtig, dass wir mit dem Wasserspielplatz ein Algenproblem haben. Dieses Thema wird uns bis zur Umgestaltung der Anlage auch noch sicherlich begleiten“, hieß es von der Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.

Es habe sich mittlerweile auch etwas getan, die freiwillige Feuerwehr habe den Teich am vergangenen Mittwoch gereinigt. Die Belastung sei derzeit also gering.

Dass damit das Problem nicht grundlegend gelöst ist, weiß man bei der Stadt ebenfalls. „Die Gründe für die Veralgung liegen erstens in der geringen Wassertiefe von nur rund 30 Zentimetern.“ Dazu kämen eben die derzeit „hohen Außentemperaturen über einen längeren Zeitraum“. Und ein weiterer Faktor trage dazu bei: Das Wasser werde hier aus dem Erbach abgezweigt. Der weise aber einen hohen Nährstoffgehalt auf, bedingt durch die Bewirtschaftung an dessen Oberlauf.

Es bleibt also kurz- und wohl auch mittelfristig nur, den Teich regelmäßig zu säubern. Doch dafür fehlt das Personal: Der städtische Baubetriebshof sei im Moment personell nicht in der Lage, „eine regelmäßige die Algenbekämpfung durchzuführen“, heißt es von der Stadt. Allerdings versuche die freiwillige Feuerwehr, „uns hier weiterhin zu unterstützen“. Diese bemühe sich zudem, ein Sauggerät zu beschaffen, mit dem die Algen aus dem Wasser entfernt werden können.

Eine wirklich nachhaltige Lösung ist das nicht, das dürfte allen Seiten klar sein.

Die Jägersburger Sozialdemokraten verweisen auch auf das Leader-Programm, man habe hier einen Scheck in Höhe von 50 000 Euro erhalten zur Planung des Jägersburger Naherholungsgebietes, heißt es im Schreiben der SPD. Das notwendige Konzept sei bereits vor längerem fertiggestellt worden. „Seitdem ist vonseiten der Stadt Homburg nichts mehr passiert“, so der Vorwurf des Jägersburger SPD-Vorsitzenden Stolz. Durch das erstellte Konzept könnten über EU- und Bundesmittel Zuschüsse von bis zu 90 Prozent gewährt werden, führt dieser aus. Allerdings würden die Anträge nicht gestellt. Auch werde die Arbeit der Agenda-Gruppe Jägersburg einfach ignoriert.

Die Stadt weist den Vorwurf, dass nichts gemacht worden sei, zurück. Auch wenn noch keine sichtbaren Ergebnisse vorlägen. Doch auch Planung und Vorbereitung benötigten Zeit und personellen Einsatz, machte sie deutlich.

Und sie bestätigt: Es habe einen Leader-Antrag gegeben, eben um eine Konzeptstudie zu erstellen. Das Geld dafür habe man bekommen, und die Studie sei damit auch finanziert worden. „Das war es im Grunde auch schon, denn weitere Leader-Gelder für Maßnahmen“ habe es nicht gegeben.

Zum Hintergrund: Die knapp 50 000 Euro waren im April 2018 vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz aus Saarbrücken als symbolischer Scheck überreicht worden. Das Geld stammt aus Mitteln des Landes und der EU nach dem saarländischen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms Leader. Schon da war klar, es geht nur um ein Konzept. Ortsvorsteher Jürgen Schäfer (SPD) hatte damals bereits angemahnt, dass die Stadt auch Geld für Jägersburg zur Verfügung stellen müsse, sobald das Konzept einmal stehe (wir berichteten).

Auch wenn man also vor Ort noch nichts sieht, es hat sich doch etwas bewegt, erläutert die Verwaltung. Zwei der Vorschläge aus der Studie seien bereits in der Umsetzung beziehungsweise in einer „fortgeschrittenen Phase der Planung“, teilte die Stadt aktuell weiter mit. Es seien die einzigen, die überhaupt zu Ende geplant worden seien.

Beim Parkplatz Weiherdamm liege nun ein Leistungsverzeichnis vor. Das Vorhaben sei durch alle Gremien gegangen, auch die Finanzierung stehe. „Nun fehlt aber noch der endgültige Förderbescheid durch das Ministerium. Liegt dieser vor, kann die Ausschreibung rausgehen“, erläutert die Stadt. Der Parkplatz soll ausgebaut werden, das soll schätzungsweise um die 206 000 Euro kosten (wir berichteten).

Der zweite Punkt ist die Entschlammung des Brückweihers, auch ein Dauerthema. Hier „liegen Zwischenergebnisse zur Studie vor, diese wurden bereits vorgestellt“, sagt die Stadt. Die Studie selbst soll in den nächsten Wochen abgegeben werden. Dann könne es an die Umsetzung gehen. „Doch dieses Vorgehen muss abgestimmt werden. Wir sind also auf dem Weg“, so die Stadt. Es könne aber noch dauern.

In beiden Fällen gebe es Beschlüsse des Stadtrates. Allerdings seien diese mit dem Zusatz versehen, dass die Stadt diese Projekte nicht alleine stemmen könne. „Wir brauchen also Fördermittel.“

In Sachen Wasserspielplatz ist man von einer Umgestaltung oder Lösung noch weiter entfernt. Der Platz sei in der Liste der Vorhaben aufgeführt, die einmal umgesetzt werden sollen, allerdings gebe es dafür noch keine Pläne, erläutert die Stadt-Pressestelle. Es existierten aber unterschiedliche Ideen. Eine mögliche Lösung sehe so aus: Der Teich würde künftig mit Grund- oder Leitungswasser befüllt. So werde es etwa beim beliebten Floßteich im Homburger Stadtpark gemacht, Algenprobleme würden dort deutlich seltener auftreten.

In einer anderen Variante würde der Wasserteil des Spielplatzes sozusagen dadurch ersetzt, dass der Erbach hier zurückgebaut und renaturiert wird So könnte er quasi zur natürlichen Spielstelle am Wasser werden.

Die Jägersburger Weiher sind ein beliebtes Ausflugsziel. Pläne für diverse Vorhaben gibt es viele, unter anderem soll der Brückweiher entschlammt werden. Foto: Ulrike Stumm