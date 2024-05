Heimat & Geschichte Die Bedeutung des Teufelsmoores für die Region

Die Geschichte der menschlichen Nutzung des Jägersburger Teufelsmoores reicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Nachdem dort zunächst vor allem das als Brennmaterial so geschätzte Torf gestochen wurde, rückte das Moor nach und nach auch in das Blickfeld von Wissenschaft und Tourismus.

21.05.2024 , 05:00 Uhr

Hie und finden sich durch Anstauung künstlich vernässte Stellen, in denen sich der ursprüngliche Charakter des „Teufelsmoores“ in Jägersburg noch erahnen lässt. Foto: Martin Baus

Von Martin Baus