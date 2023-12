Vorschlag des Städte- und Gemeindetages nicht ausreichend Das Tierheim Homburg schlägt Alarm

Ab dem 1. Januar müssen Fundtiere in den Rathäusern beim Ordnungsamt abgegeben werden. Ab dann würden nämlich vom Tierheim keine Fundtiere mehr aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Aufnahme von Fundtieren ist laut Gesetz eine Aufgabe der jeweiligen Kommunen. Da die Ordnungsämter allerdings keine Aufnahmemöglichkeiten haben, wurde diese Aufgabe in der Vergangenheit mittels eines fünfjährigen Konsortialvertrages an die Tierheime übertragen. In diesem wurde festgelegt, dass die Kommunen pro Einwohner anfangs 30 Cent und, mit einer Steigerung von zwei Cent pro Jahr, im Jahr 2023 40 Cent zahlten. Dieser Vertrag läuft nun zum Jahresende aus.