Traditionsclub aus Bruchhof-Sanddorf Der Tennisclub lebt vom Zusammenhalt

Den Tennisclub (TC) 77 Bruchhof-Sanddorf ist in dem Homburger Stadtteil eine Institution. Ihn gibt es seit dem 7. Juli 1977. Die Gründungsversammlung fand damals auf Initiative von Dieter Köninger hin im Schießhaus statt. Die Stadtverwaltung unterstützte dann den noch sehr jungen Club bei der Suche nach einer Heimat: Fündig wurde man schließlich am Ortsausgang von Sanddorf in Richtung Bechhofen.