Es geht weiter beim Traditionsverein SSV Erbach hat eine neue Vorsitzende und ist somit gerettet

Erbach · Ein Ehrenamt in der Vereinsführung, zum Beispiel als Vorsitzender, wollen immer weniger Leute übernehmen. Verantwortung und Zeitaufwand sind vielen einfach zu groß. Daher ist es nicht verwunderlich, dass in vielen Vereinen Leute zum einen über Jahrzehnte an der Spitze stehen, zum anderen Clubs nach deren Verabschiedung keine neuen Vorsitzenden mehr finden.

01.07.2024 , 13:00 Uhr

Sorgenvoll blickten die langjährige Vorsitzende Gabi Lapp und der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Kilthau vor der Versammlung auf die Zukunft ihres SSV Erbach. Foto: Markus Hagen​

Von Markus Hagen