So macht sich der Saarpfalz-Kreis für Wanderer fit Ziel ist die Königsklasse im Wandern

Zum Wandern muss man nicht unbedingt ins Hochgebirge fahren, obwohl die Bergriesen natürlich ihre eigenen Reize haben. Die nähere und etwas fernere Umgebung zu Fuß zu erkunden, ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Und wer seine Wanderwege in Form bringt, der hält damit ein wichtiges touristisches Pfund in seiner Hand. Immerhin: Rund 40 Millionen Menschen wandern in Deutschland und unternehmen dabei rund 370 Millionen Tageswanderungen im Jahr, schreibt der deutsche Wanderverband in einem Flyer. Diese geben demnach zudem ordentlich Geld aus in den Orten, die sie besuchen: jährlich knapp 7,5 Milliarden Euro. Damit sei dieser Markt gerade für ländliche Räume interessant. Und es profitiere eben die Region, die sich auf das einstellt, was aktive Menschen brauchen, damit sie gerne genau hierhin kommen: Wege, Ausschilderungen, Gastgeber, die Tourist-Information müssten den höchsten Standards entsprechen, auch die Verkehrsanbindung müsse geregelt sein, so erklärt es der Verband.