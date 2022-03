Billard : PBC Joker Altstadt will den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern

Der Einsatz von Andreas Daniel vom PBC Joker Altstadt ist offen. Foto: Hagen/Markus Hagen

Altstadt xxx xxx

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Für den PBC Joker Altstadt stehen am Wochenende zwei Heimspiele an. Die Saarländer belegen in der Poolbillard-Bundesliga mit zehn Punkten Rang vier. Der Tabellensiebte und -achte steigen ab. Rang sieben nimmt der BC Queue Hamburg mit sechs Punkten ein, dahinter ist mit einem Zähler weniger der BC Siegtal Schlusslicht.

An diesem Samstag, 19. März, erwartet der PBC um 12 Uhr den Tabellenzweiten PBC Schwerte im Vereinsheim „Auf der Heide“ am Sportplatz des SV Altstadt. Der Gegner liegt mit 20 Zählern auf dem Konto einen Punkt hinter Spitzenreiter BC Oberhausen. Das Hinspiel in Schwerte verloren die Saarländer mit 2:4. Am Sonntag, 20. März, geht es ebenfalls um 12 Uhr mit der Heimpartie gegen Hamburg weiter. In der Vorrunde gewannen sich die Altstadter an der Elbe mit 4:2.

„Es wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob der gesundheitlich angeschlagene Andreas Daniel mit dabei sein kann. Sollte er ausfallen, werden wir einen Springer aus der zweiten Mannschaft dazuholen. Wer das dann im Fall der Fälle sein würde, ist noch offen“, erklärt der Altstadter Mannschaftsführer Sebastian Staab. Das Ziel im Spiel gegen Schwerte laute, „alles dafür zu geben, um ins Shootout hineinzukommen“. Das Shootout ist vergleichbar mit einem Elfmeterschießen im Fußball und kommt bei einem Spielstand von 3:3 zur Anwendung. „Und gegen Hamburg sollten wir natürlich die volle Punktausbeute von drei Zählern einfahren, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern zu können“, betont Staab.

Im Poolbillard gibt es für einen Sieg von mindestens 4:2 drei Punkte. Endet die Partie mit 4:3, bekommt der Gewinner zwei Zähler und die unterlegene Mannschaft einen. Staab ergänzt: „Der Heimvorteil ist im Poolbillard wichtig. Man kennt die Atmosphäre und weiß ganz genau, wie die Kugeln auf dem Billardtisch laufen.“