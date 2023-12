Motoradclub und Rotarier sorgten für eine schöne Bescherung Geschenke für bedürftige Kinder wurden im Rathaus verteilt

Oftmals sei es so, dass Kinder in bedürftigen Familien zu Weihnachten etwas „Nützliches“ bekämen, wie einen Pullover oder die benötigte Winterjacke. Daher sei dies eine tolle Sache, für die sich die Verwaltungsspitze im Namen der Stadt Homburg bei den Rotariern und den „Choppers N Partys Kaiserslautern“ sowie dem Kinder- und Jugendbüro bedankten. In den kommenden Tagen werden die Geschenke den Familien übergeben, wie es in der Mitteilung weiter heißt.