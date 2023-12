Weihnachtsmarkt und Kunstaustellung Weihnachtsmarkt bot für jeden etwas

Sie ist schon ein Pfund, mit dem Jägersburg wuchern kann: die Gustavsburg. Das wurde auch wieder am Wochenende deutlich, als man am und im historischen Wahrzeichen des Homburger Stadtteils Weihnachtsmarkt feierte. Im Hof der Burg reihten sich zahlreiche Buden im Kreis, es gab heimeliges Stroh zu Füßen der Besucher und die alten Gebäude lieferten entsprechend beleuchtet den in der Region recht einmaligen Rahmen für stimmungsvolle, vorweihnachtliche Momente.