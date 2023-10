Stadtratssitzung Grünes Licht für die erste Fahrradzone

Nun kommt sie doch, die Fahrradzone in der Homburger Birkensiedlung. Nachdem der Homburger Stadtrat noch im Mai eine Entscheidung dazu verschoben hatte (wir berichteten), gab es in der Sitzung in der vergangenen Woche grünes Licht für einen bevorzugten Radverkehr in der Vorstadt. Eine Entscheidung zu einer Fahrradzone im Bereich von Unterer und Oberer Allee, auch die war am Mai Gegenstand der Beratungen, stand allerdings nicht auf der Tagesordnung.