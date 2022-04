Erstes April-Wochenende : Keramikmarkt - kalt, bunt und sonnig

Drei Grazien aus Ton von Ute Belser aus Gersheim am Brunnen am Rondell. Foto: Christine Maack

Homburg Es war das erste Wochenende nach zwei Jahren, das sich mal wieder so anfühlte wie vor Corona: Volle Läden, volle Restaurants und bunte Frühlingsboten aus Keramik.

Wer am Sonntag schon gegen 11 Uhr bei eisiger Kälte auf dem Homburger Keramikmarkt unterwegs war, gehörte zum harten Kern der Käufer und hatte meist schon eine prall gefüllte Stofftasche unter dem Arm.

Wer ab 14 Uhr bei strahlendem Sonnenschein mit der Familie durch die Innenstadt bummelte, hatte keinen festen Plan, sondern verfuhr nach dem Grundsatz „mir gugge mol“. Geguckt wurde viel, gekauft auch, ganz im Gegensatz zum Samstag, „da hat es sich nicht so gelohnt, da war wegen des Schneefalls nicht viel los“, erklärt Joseph Steenberghs. Er war extra aus Belgien angereist und hatte lustige bunte Figuren von Christiane Hamblok im Angebot.

Die Mehrheit der Händler, die ebenfalls auf bunte Objekte und helle Osterfarben gesetzt hatten, konnten damit punkten, zumal sich fröhliche Motive, gepaart mit Sonnenschein, als durchschlagender Erfolg erwiesen. Überhaupt war das Bedürfnis der Menschen riesig, nach zwei Jahren endlich mal wieder über den Keramikmarkt gehen zu können. Aufgrund der eisigen Temperaturen war es zwar eher eine Wintermantel- als eine Frühjahrsmode-Parade, aber die meisten Besucher waren schon froh, dass am Sonntag wenigstens die Sonne schien.

Und aufwärmen konnte man sich in den Restaurants und Eisdielen, ab 14 Uhr dann auch in den Geschäften, die anlässlich des ersten verkaufsoffenen Sonntags in diesem Jahr bereit standen. Nicht alle waren offen, aber die Mehrzahl schon, was sich angesichts der vielen Besucher am Ende auch gelohnt hatte, jedenfalls war dies die allgemeine Einschätzung am frühen Abend.

Gegen Nachmittag bildeten sich Schlangen vor den Eiscafés, und sogar alle Außentische waren besetzt, wenn auch mit Unterstützung von Kissen, Decken und Winterdaunenjacken. „Wir sind so froh, dass die Saison endlich begonnen hat“, sagt die Porzellankünstlerin Katrin Müller aus Naila „wir waren zwei Jahre so gut wie weg vom Fenster.“ Zwar haben die Handwerker die Zeit genutzt, um in der Werkstatt schöne Objekte zu produzieren, „aber was nützt das schon, wenn man es nicht verkaufen kann?“ sagt Katrin Müller.

Viele gewohnte Gesichter waren auch diesmal wieder dabei, einige Keramikerinnen aus dem Raum Höhr-Grenzhausen fehlten allerdings, dafür gab es ein paar neue Anbieter, zum Beispiel Helena Jungfleisch-Ehlert, die eine ganze Mannschaft origineller Singvögel aus bunter Keramik produziert hatte.

Begehrt waren keramische Schwimmobjekte, die man in den Teich setzen kann, auch Keramikblumen am Stil fanden reißenden Absatz, ebenso gelbes Geschirr mit Hasen- oder Kükenmotiven. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, sagt auch Helena Jungfleisch-Ehlert, man sei als Keramikerin auf vielen Märkten präsent, „es ist eine andere Art des Verkaufens als in einem Geschäft, aber man mag es ja auch so haben. Und dann ist es wegen Corona plötzlich alles abgeschnitten.“ Das sei schon sehr schwer gefallen.

Um so größer sei jetzt die Freude, endlich wieder draußen bei den Kunden sein zu können. Von Masken im Freien hielten die Besucher am Wochenende offensichtlich nicht mehr viel, die meisten hatten sich der Mundbedeckung entledigt, obwohl die Verordnungen offiziell erst am Montag aufgehoben wurden. Innerhalb der Geschäfte wurden die Masken aber angezogen, zum Beispiel auch in den geöffneten Drogerie- oder Elektronik-Fachmärkten.

Helena Jungfleisch-Ehlert und ihre bunten Keramikvögel. Foto: Christine Maack

Aus dem Atelier von Christiane Hamblok aus dem belgischen Zolder stammen diese fröhlichen Keramik-Skulpturen. Foto: Christine Maack